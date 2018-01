Côte d’Ivoire/Les locaux du CCDO de Bouaké incendiés

Les sapeurs pompiers intervenant pour éteindre les poches d'incendie dans les locaux du CCDO

Bouaké, 10 jan (AIP)-Les locaux du Centre de coordination de décisions opérationnelles (CCDO) ont été attaqués et incendiés, les éléments contraints à quitter les lieux, suite à une crise qui oppose ces forces à des militaires du 3e bataillon, a-t-on constaté, mercredi, à Bouaké. Le différend qui oppose une faction du CCDO et les militaires du 3e bataillon a dégénéré mardi et a donné lieu à des tirs sporadiques entendus la nuit, avant de laisser ce triste bilan constaté par les populations, les autorités et la presse. «Ce sont tous des personnes chargées de la sécurité mais s’il y a quelque chose qui ne marchent pas, ils peuvent peut-être se rencontrer, discuter et se mettre d’accord mais malheureusement nous sonne arrivés là où nous sommes aujourd’hui»,...

