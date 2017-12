Côte d’Ivoire/Les enfants d’Akouédo cadeautés à la veille de la fête de Noël

Noël 2017 : Anne Ouloto cadeaute les enfants d’Akouédo

Abidjan, 23 déc (AIP)- Plusieurs enfants du village d’Akouédo et des agents du le ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable (MINSEDD) ont reçu des cadeaux, à l’occasion d’un arbre de Noël organisé vendredi dans ledit village situé dans la commune de Cocody, à Abidjan. Pour la ministre Anne Désirée Ouloto, la fête de Noël étant un instant de convivialité et de partage, il était important de venir donner « un brin de gaieté à tous ces enfants et vivre avec eux la magie de Nöel ». « Je salue les enfants et tous ceux qui ont œuvré à l’organisation de cette fête. Mes collaborateurs et moi sommes très heureux de venir partager ces moments de joie avec nos enfants et nos parents d’Akouédo »,...

