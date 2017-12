Côte d’Ivoire/Les clés du premier incubateur réceptionnées par le ministre du Commerce

Le ministre Souleymane Diarrassouba a réceptionné les clés du nouvel incubateur d'Abidjan.

Abidjan, 29 déc (AIP)-Le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a réceptionné, vendredi, les clés du nouvel incubateur d’Abidjan bâti sur superficie de 1.327 m2 . Selon le ministre Souleymane Diarrassouba, l’ouverture du bâtiment, d’un coût de 350 millions de FCFA, est prévue pour le trimestre 2018. Les porteurs de projets ou les entreprises en quête de performance pourront s’y rendre pour avoir des connaissances nécessaires afin de poursuivre leurs activités. Des professionnels et des experts seront présents pour accompagner les futurs entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets sur une période allant de six à 24 mois. La principale mission des incubateurs, parfois appelés couveuses ou pépinières d’entreprise,...

