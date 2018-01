Côte d’Ivoire/Les chrétiens catholique de Bloléquin recommandent la grâce de Dieu sur le pays

Des fidèles chrétiens de Bloléquin

Bloléquin, 1er jan (AIP)- Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse St Pierre et Paul de Bloléquin ont recommandé, dimanche, lors du réveillon du nouvel an, la grâce de Dieu sur la Côte d’Ivoire durant la nouvelle année 2018. Le père Gilbert Kouiasso, curé de la paroisse St Pierre et Paul de Bloléquin a, dans son homélie, sollicité la grâce du Tout-puissant sur la Côte d’Ivoire durant la nouvelle année par l’intercession de la vierge Marie. « Que Dieu, dans sa miséricorde divine, descend sa grâce sur la Côte d’Ivoire qui a beaucoup souffert des affres des crises qui l’ont secouées et aujourd’hui, elle se remet, que Dieu touche le coeur de nos hommes politiques afin qu’ils préservent la dignité humaine »,...

