Côte d’Ivoire/L’école maternelle et primaire d’Ahoué (Brofodoumé) reçoit un important lot de matériels

Un lot de fournitures et de matériel de jeux remis à l'école maternelle et primaire d'Ahoué par le gouverneur Beugré Mambé sous le parapluie

Abidjan, 30 jan (AIP)-Un important de matériels, composé de fournitures scolaires, de toboggans, de balançoires et d’entretien a été remis à l’école primaire et maternelle d’Ahoué, dans la sous-préfecture de Brofodoumé, par le gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé. D’une valeur de plus de cinq millions de FCFA, ce lot de matériel a été remis, vendredi, à l’occasion d’une cérémonie parrainée par le gouverneur Mambé, qui a dit toute sa reconnaissance au chef du village, Oga Achié Roger, et tous ses prédécesseurs qui œuvrent pour qu’Ahoué connaisse un rayonnement. A travers les efforts de la chefferie et de la population, le village d’Ahoué a acquis une école maternelle de trois classes (petite, moyenne et grande section),...

