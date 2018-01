Côte d’Ivoire/Le président de l’ODAP-CI dévoile son intention de briguer un poste électoral à Divo

Divo, 20 jan (AIP) – Le président de l’Observatoire pour le développement, l’amitié et la paix en Côte d’Ivoire (ODAP-CI), Me Zéhouri Bertin, a levé un coin de voile sur ses ambitions politiques, vendredi lors de l’ouverture des états généraux de la jeunesse qu’il a initiés. Bientôt se tiendront en Côte d’Ivoire des élections municipales, régionales et sénatoriales, rappelle-t-on. « Sachez que 2018, c’est l’année de Maître Zéhouri », a révélé un des très proches de l’intéressé qui a invité les populations à garder « secret » leur choix, à ne l’exprimer que « dans les urnes » et éviter de « contester les résultats qui seront proclamés » à l’issue de ces...

