Côte d’Ivoire/Le président Alassane Ouattara annonce la construction de trois nouveaux hôpitaux militaires

Le président de la République, Alassane Ouattra, s'adresse à la nation, le 31 décembre 2017

Korhogo, 31 déc (AIP) – Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la construction de trois nouveaux hôpitaux militaires à Daloa, à Bouaké et à Korhogo, dans le cadre d’un programme de construction de nouvelles infrastructures de santé sur l’ensemble du territoire national dans les deux prochaines années. Le pays compte à ce jour un seul hôpital militaire réputé pour la qualité de ses services, signale-t-on. « L’amélioration de la qualité de notre système de santé se poursuivra sur la période 2018 -2020 avec la construction de nouvelles infrastructures de santé sur l’ensemble du territoire national », a déclaré le chef de l’Etat dans son discours du nouvel an à la nation. Selon le chef de l’Etat, en plus du centre...

