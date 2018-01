Côte d’Ivoire/Le président Alassane Ouattara a quitté Addis-Abeba pour la France

Le président Alassane Ouattara à l'aéroport Bolé d'Addis-Abeba

Abidjan, 29 jan (AIP)-Ayant pris part au 30ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, en Ethiopie, le président ivoirien Alassane Ouattara s’est envolé lundi pour un séjour en France, annonce le service communication de la présidence. Avant son départ, le chef de l’Etat, se confiant à la presse, s’est félicité de la réussite du sommet qui a permis, selon lui, d’aborder les questions relatives à la mise en oeuvre de la réforme institutionnelle de l’Union africaine et à son financement. Cette réforme, a rassuré le président Ouattara, « doit permettre à notre organisation continentale d’être autonome et de pouvoir financer totalement son budget de fonctionnement ainsi qu’une partie de ses opérations...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.