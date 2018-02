Côte d’Ivoire/Le Premier ministre offre des vivres aux personnes du 3ème âge de l’ex-district des Savanes

Korhogo, 23 fév (AIP) – Une importante quantité de vivres a été remise aux personnes du troisième âge de l’ex-district des Savanes par le Premier ministre, vendredi, parrain de la cérémonie d’inauguration de l’agence principale de la CGRAE de Korhogo. Représentant M. Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Transports, Amadou Koné, a accompagné ce don, composé de lait, d’huile et de riz, de la somme de cinq millions de francs CFA. Le président de l’Association des retraités de Korhogo, Coulibaly Gon, a exprimé la gratitude et la reconnaissance des bénéficiaires, venus nombreux des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo pour assister à la cérémonie. Il a évoqué les difficultés quotidiennes rencontrées par les retraités et souhaité que le gouvernement...

