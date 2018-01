Côte d’Ivoire/Le MIS sollicite l’appui des collectivités à la construction et l’équipement des CSU

Rencotre MIS et responsables des collectivités décentralisées autour de la protection civile

Abidjan, 24 jan (AIP)- Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité (MIS) sollicite l’appui des collectivités décentralisées dans la construction et l’équipement des centres de secours urbains (CSU). Lors d’une réunion d’échanges dans le cadre global de la réforme de l’Office national de la protection civile (ONPC) entreprise par le Gouvernement, Issa Diakité, a fait, mercredi, un plaidoyer auprès des présidents des conseils régionaux et des maires, « à utiliser aux mieux les ressources financières inscrites à leur budget au titre de l’appui à la protection civile pour la construction et l’équipement de CSU dans leur territoire dont ils sont responsables », en collaboration avec l’ONPC. Saluant le travail déjà accompli par les collectivités...

