Côte d’Ivoire/Le ministre Ally Coulibaly exhorte à la cohésion sociale à Dabakala

Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger,Ally Coulibaly

Dabakala, 15 jan (AIP)- Le ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’étranger, Ally Coulibaly, a appelé les chefs traditionnels et les chefs de service de Dabakala à œuvrer pour la cohésion sociale et à accompagner les autorités ivoiriennes dans leur volonté de faire de la Côte d’Ivoire, un pays émergent. « Le président Alassane Ouattara accorde une place de choix aux chefs traditionnels », a indiqué, samedi lors d’une rencontre, Ally Coulibaly, invitant ces derniers, garants des traditions, à s’impliquer dans la résolution de certains conflits. Des cadres de la région ont également pris part à cette rencontre, note-t-on. (AIP) sy/ena/kp

