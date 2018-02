Côte d’Ivoire/Le maire de Sikensi lance un appel au civisme fiscal

Le maire Sahoré Essy François de Paul face aux populations de Sikensi

Sikensi, 4 fév (AIP)- Le maire de la commune de Sikensi, Sahoré Essy François de Paul, a lance, vendredi, un appel au civisme fiscal, au cours d’une cérémonie de presentation de voeux du nouvel an avec les habitants de sa commune. Il a notamment demandé aux commerçants, surtout les femmes qui croient « louer les places à vie », de payer les taxes pour permettre au conseil municipal de disposer de ressources suffisantes pour réaliser les actions de développement de la commune. L’autorité municipale a ajouté que les formes d’augmentation annuelle de fonds propres, grâce au paiement des impôts des contribuables, ont permis de recouvrer, en quatre années et demi d’exercice (juillet 2014 -décembre 2017), un peu plus de 300 millions de...

