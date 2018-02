Côte d’Ivoire/Le lycée moderne de Vavoua reçoit une centaine de tables-bancs

Le lycée de Vavaoua reçoit de tables-bancs

Vavoua, 04 fév (AIP)-Le lycée moderne de Vavoua a reçu samedi une centaine de tables-bancs remises par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Selon M. Adé Ndohou Désiré, proviseur du lycée moderne de Vavoua, c’est un soulagement, précisant que ces tables-bancs serviront à équiper au plus trois classes sur un besoin estimé à une quinzaine de salles. Ainsi, avant de les mettre dans les salles, le proviseur et le comité de gestion du lycée ont décidé de renforcer ces tables-bancs de quelques pointes afin qu’ils puissent supporter le poids des élèves qui sont obligés de s’asseoir à trois ou quatre. En novembre, le proviseur a fait confectionner plus de 100 bancs pour pouvoir démarrer...

