Côte d’Ivoire/Le lycée moderne d’Alépé doté d’une salle multimédia

La représentante de la fondation MTN, Mlle Naminsita Bakayoko remettant les clés aux proviseur, Somé Yiyo.

Alépé, 28 fév (AIP)– Le lycée moderne d’Alépé vient d’être doté d’une salle multimédia par la fondation MTN Côte d’Ivoire dans le cadre de son programme « génération numérique ». La salle multimédia du lycée d’Alépé est équipée de 31 ordinateurs fixes, d’un onduleur et d’une imprimante, d’une valeur de plus de 23 millions de francs CFA. L’accès internet haut débit est gratuitement offert à la salle pour deux années renouvelables, signale-t-on. La représentante de la fondation MTN, Mlle Naminsita Bakayoko, a souligné que cette salle multimédia permettra aux élèves et aux enseignants du lycée de se connecter, de se familiariser à l’utilisation de l’outil informatique, mais aussi d’avoir accès aux connaissances et contenus pédagogiques...

