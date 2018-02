Côte d’Ivoire/Le grand banditisme dans le département de Vavoua dénoncé

Les populations de Vavaoua expriment leur inquiétude face à l'insécurité dans le département

Vavoua, 04 fév (AIP)- Présentant leurs vœux du nouvel an au préfet, les membres de la société civile et des opérateurs économiques exerçant à Vavoua ont dénoncé, dans la cour de la sous-préfecture, les actions néfastes du grand banditisme dans le département. Qu’il s’agisse du corps préfectoral, des directeurs et chefs de services, de la société civile et des opérateurs économiques, tous ont crié leur inquiétude face à l’insécurité à Vavoua. Selon eux, il ne se passe de nuit et de jour sans que des familles ne soient agressées jusqu’à perdre même la vie. « Nous sommes agressés à tout instant dans nos magasins, sur les routes, dans nos villages et les hameaux par des individus sans foi ni loi », a déclaré M. Konaté Sorahimana, président...

