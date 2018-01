Côte d’Ivoire/Le député de l’Iffou met en garde les populations contre les médicaments prohibés

Le député Olivier Akoto saluant un habitant dans un village de Daoukro

Daoukro, 1er jan (AIP)- En tournée d’explication des lois votées au cours de l’année 2017, le député de Daoukro – Ngattakro sous-préfectures et communes a mis en garde les populations contre l’utilisation de produits pharmaceutiques prohibés. De Martinkro, à Yaokomenankro, en passant par Lagoukro et N’guessankro, Olivier Akoto a relevé samedi la dangerosité des médicaments prohibés pour la santé des populations. « Nous avons sensibilisé les populations sur les lois votées tout le long de cette année, à savoir les lois sur les cas de viols, la non déclaration des naissances, les grossesses non désirées, le phénomène de brouteurs, l’orpaillage clandestin et le phénomène des feux de brousse et des incendies de forêt. Nous avons...

