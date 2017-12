Côte d’Ivoire/La culture de la spiruline, un projet qui peut rapporter jusqu’à 30 millions de FCFA à la tonne

La ferme de spiruline de Raffiékro, les gérants vus de loin

Bouaké, 29 déc (AIP)-La spiruline, une algue microscopique poly-vitaminée prisée pour ses vertus thérapeutiques est très rare et peu connue en Côte d’Ivoire. Cultivée dans la région de Gbêkê par des jeunes de Raffiékro (village situé à environ 8 km de Bouaké) grâce à l’appui de l’Association Raffié et de l’ONG française Technap, cette plante, selon le prix de vente actuel au niveau local, peut rapporter jusqu’à 30 millions de FCFA à la tonne et offrir des opportunités d’emplois à la jeunesse rurale. Le projet est passé de la phase expérimentale à sa consolidation avec le coup d’accélérateur donné par l’initiateur, le Dr Gilbert Raffié, médecin militaire français spécialiste de la lèpre, qui a procédé à l’inauguration de la ferme le 21...

