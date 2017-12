Côte d’Ivoire/Le corps sans vie d’un pasteur retrouvé dans sa douche à Touba

Touba, 23 déc (AIP)- Le pasteur de l’église baptiste ‘Œuvres et Missions’ de Touba a été découvert sans vie, vendredi, aux environs de 10H. Selon le médecin-chef du service de chirurgie du centre hospitalier régional (CHR) de Touba, le Dr Diabaté Dopré, il n’a pas eu de blessure apparente et serait mort des suites d’une crise d’hypertension. Aux dires de l’épouse du défunt, vers 09H, elle est sortie faire une course en ville pendant que son époux prenait son bain. Revenue vers 10H et ne le voyant pas, elle a ouvert la porte de la douche et a vu son époux, étendu sur le dos, inerte. « C’est ainsi que j’ai joint l’oncle de mon époux, Nonh Tiémoko », a-t-elle expliqué. L’oncle du défunt, Nonh Tiémoko, a informé la police...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.