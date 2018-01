Côte d’Ivoire/Le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales honorés à Grand-Bassam

Le corps diplomatique autour du couple présidentiel à Grand-Bassam au déjeuner de l''Amitié offert par le vice-président et son épouse

Grand-Bassam, 14 jan (AIP)- Le corps diplomatique et les organisations internationales ont été honorés samedi par le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, lors de la 7e édition du déjeuner de l’Amitié en sa résidence privée de Grand-Bassam en présence du couple présidentiel. Selon le vice-président Kablan Duncan, dans les moments difficiles, les diplomates et les représentants des organisations internationales ont été aux côtés de la Côte d’Ivoire en apportant véritablement le soutien et le concours de leurs Etats respectifs. « Sous l’égide du président Alassane Ouattara, le gouvernement a pu rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire national, renouer avec une économie solide et compétitive, une forte croissance et occuper...

