Côte d’Ivoire/Le Conseil régional du Hambol fait don de matériel informatique à l’IEP de Niakara

Don de matériel informatique à l'IEP de Niakara

Niakara, 27 fév (AIP)- Le Conseil régional du Hambol a procédé mardi, dans l’enceinte de l’Inspection de l’enseignement préscolaire et primaire (IEP) de Niakara, à la remise de matériel informatique à ce service, en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Il s’agit de deux ordinateurs de bureau complets, auxquels s’ajoutent deux imprimantes et deux onduleurs, qui ont été remis à l’IEP de Niakara, Claude Akpess Gnagne, par le premier vice-président du Conseil régional du Hambol, Abou Touré. « L’ordinateur est un outil de travail très important aujourd’hui, d’où la nécessité pour nous de soutenir l’enthousiasme et le dynamisme de nos fonctionnaires en soulageant modestement quelques...

