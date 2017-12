Côte d’Ivoire/Le conseil régional de Gbêkê dote le village d’Agbagnansou d’un centre de santé

Le président du conseil général de Gbêkê en bleu remettant la clé du centre de santé d'Agbagnansou

Bouaké, 24 déc (AIP)-Le président du conseil régional de Gbêkê, Jean Kouassi Abonouan, a remis, samedi, les clés du centre de santé d’Agbagnansou (trois km de Bouaké), dont le coût de réalisation est estimé à plus de 70 millions de FCFA, pour soulager les populations locales. L’infrastructure sanitaire, composée d’une maternité, d’un dispensaire et d’un logement d’agent de santé, a été présentée aux populations en attendant son équipement et sa dotation en personnel. A entendre le président Abonouan, le conseil régional a déjà réalisé et livré plusieurs infrastructures du même genre sans propagande. Désormais, a-t-il fait savoir, les conseillers ont décidé de procéder à la livraison des ouvrages, en marge de chaque session du conseil régional. « Le...

