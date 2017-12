Odienné, 24 déc (AIP)-Le chef du village de Gbéléban, Traoré Issouf, a été condamné, jeudi, par la section du tribunal d’Odienné à un mois de prison avec sursis pour avoir abattu des bœufs, a appris l’AIP samedi de source judiciaire. Traoré Issouf et Koné Amara ont comparu devant le tribunal d’Odienné, suite à l’abattage de quatre bœufs à Gbéléban. Après un débat contradictoire, le tribunal a reconnu coupables de destruction de biens d’autrui, les sieurs Traoré Issouf et Koné Amara et condamné respectivement le chef du village à un mois de prison avec sursis assorti d’une amende de 50 000 FCFA et son acolyte à deux mois de prison ferme et d’une amende de 50 000 FCFA. Les deux prévenus auront à payer collectivement 800 000 FCFA de dommages...

