Côte d’Ivoire/Le budget 2018 de la commune de Boundiali en hausse

La population présente à la 4ème réunion du conseil municipal de Boundiali le 23 décembre 2017

Boundiali, 24 déc (AIP)- Adopté à hauteur d’un peu plus de 298 millions de francs CFA, le budget primitif de l’exercice 2018 de la commune de Boundiali (Nord, région de la Bagoué) connait une hausse de 1 147 000 FCFA par rapport à l’exercice 2017 qui était d’environ 296,9 millions de francs CFA. Cette hausse, a expliqué le maire Lacina Konaté, est due à une amélioration dans le recouvrement de certaines ressources propres, notamment les baux à loyer administratifs, la délivrance de livrets de familles et autres documents administratifs ainsi que la taxe sur la publicité. Plus de 184 millions de francs CFA seront affectés au fonctionnement, soit 61,90% du budget, contre 38,10% destinés aux investissements, soit 113,5 millions de francs CFA. La 4ème session ordinaire...

