Côte d’Ivoire/L’ambassade des Etats-Unis rebaptise son centre de documentation et d’information

Les panélistes lors la conférence-débat sur le Livre de l’année (Ph ambassade USA)

Abidjan, 22 déc (AIP)– Le centre de documentation et d’information a été rebaptisé « American Center » (Centre américain), jeudi, par le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Katherine Brucker, au cours d’une cérémonie marquée également par une conférence-débat sur le livre de l’année 2017, intitulé « Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier ? » et animée par M. Landry Kuyo, consultant en droit, en communication et en marketing politique et Mme Madame Marie-Laure Angoran, directrice du centre américain. Cet ouvrage de la collection ‘Nouveaux Horizons’ est écrit par Simon Sinek qui défend une nouvelle conception du leadership qui place le leader au service de son équipe....

