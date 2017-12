Côte d’Ivoire/La ville d’Assahara (M’batto) dotée d’une aire de jeux polyvalente

Dimbokro, 24 déc (AIP) – L’ONG ‘Agnintié Anitché’, en collaboration avec le Fonds national de la lutte contre le Sida, a doté la sous-préfecture d’Assahara, département de M’batto (Centre-Est, région du Moronou) d’une aire de jeux polyvalente pour le bonheur des enfants de la localité en cette veille de Noël et de nouvel an. D’un coût d’environ 12,5 millions de FCFA, cette aire de jeux, d’une superficie de 2500 m2, aux dires de la présidente de l’ONG, Aka Célestine, est l’aboutissement d’un rêve longtemps caressé. « Sur cette aire de jeux polyvalente, on peut pratiquer divers jeux. Il s’agit du Maracaña, du hand-ball, du volleyball et du basket. Il y a également le toboggan, le tourniquet, la balançoire et bien d’autres encore »,...

