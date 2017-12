Côte d’Ivoire/La plateforme de lutte contre les VBG lance ses activités à Dimbokro

Un homme battant sa femme (Ph Archive)

Dimbokro, 27 déc (AIP) – La direction régionale de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité a initié un atelier de lancement des activités de la plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) dans le N’zi, dans le cadre son opérationnalisation, en présence des points focaux des différentes structures publiques et privées. Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée, samedi, le représentant du directeur régional de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité, Yao Effet, a souligné que les VBG, violation grave de l’homme, sont une réalité en Côte d’Ivoire. « Elles ont pris une ampleur telle qu’une action concertée s’impose pour lutter contre ce fléau aux conséquences lourdes et difficiles à...

