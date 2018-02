Côte d’Ivoire/La lutte contre la fuite de l’anacarde, un enjeu de la campagne 2018, selon le responsable CCA Odienné

Odienné, 24 fév (AIP)-Le chef de l’antenne du conseil du coton et de l’anacarde (CCA), Soro Nabala, a estimé, vendredi, lors d’un échange avec l’AIP, que l’enjeu pour sa structure durant la campagne qui vient de s’ouvrir est de sécuriser les frontières pour empêcher la fuite de la production vers les pays limitrophes. « L’enjeu pour nous, pendant la campagne en cours, c’est de sécuriser les frontières. Pas un grain de noix de cajou hors du territoire ivoirien. Nous allons travailler avec les comités de veille, mais impliquer davantage le corps préfectoral et les forces de l’ordre. Nous réfléchissons aux différentes stratégies pour être efficaces », a indiqué Soro Nabala. Les sous-préfectures de Tienko, de Sokoro et de Gbéa, abritant...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.