Côte d’Ivoire/La FIF se sépare de son juriste Pierre Gondo

L'ex-juriste de la FIF, Pierre Gondo (Ph. d'archive)

Abidjan, 29 déc (AIP)-La Fédération ivoirienne de football (FIF) s’est séparé depuis le 22 décembre de son juriste maison, Pierre Gondo, selon un communiqué publié vendredi sur son site. « La Fédération ivoirienne de football (FIF) informe les clubs, les groupements d’intérêts, la presse et le public sportif de ce que monsieur Gondo Pierre, précédemment juriste employé au sein de la FIF, ne fait plus partie du personnel de la Fédération, depuis le 22 décembre 2017 », fait savoir le directeur exécutif de la FIF, le préfet hors grade Jean-Baptiste Sam Etiassé. Ce communiqué précise que le concerné n’est plus habilité à agir au nom de la FIF qui décline, par conséquent, toute responsabilité le concernant et surtout, vis-à-vis des actes qu’il pourrait être...

