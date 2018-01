Côte d’Ivoire/Jean Claude Kouassi souhaite que Bouaké devienne une ville symbole de la réconciliation

Le évêques et le ministre Jean Claude Kouassi en costume bleu

Bouaké, 23 jan (AIP)-Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Jean Claude Kouassi, souhaite que Bouaké devienne le point de départ et un symbole de la réconciliation sincère et vraie en Côte d’Ivoire, à l’instar des assises de la 108e conférence des évêques qu’elle abritée. «Si la croix du Christ est plantée à Bouaké, le centre de la Côte d’Ivoire, elle sera un instrument puissant d’unification et de réconciliation entre le Nord et le Sud, entre l’Est et l’Ouest de notre beau pays», a lancé, dimanche, M. Kouassi qui s’exprimait au nom des populations à la clôture de la 108e conférence des évêques de Côte d’Ivoire. Il estime que seul Dieu a rendu possible le rassemblement de toutes ces personnalités pour la tenue de la conférence...

