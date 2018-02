Côte d’Ivoire/International/ Vahana réalise avec succès son premier vol d’essai (Communiqué)

Vahana, l'ADAV électrique autonome d'A³ by Airbus, réalise avec succès son premier vol d'essai

Abidjan, 09 fev (AIP) – L’équipe de Vahana, l’appareil à décollage et atterrissage verticaux (ADAV/VTOL) autonome tout électrique d’A³ by Airbus, a annoncé avoir réalisé avec succès le premier vol d’essai du véhicule, au cours duquel il a atteint une hauteur de 5 m (16 pieds) avant de redescendre en toute sécurité. Cet essai a été réalisé le 31 janvier 2018, à 8H52min, heure du Pacifique, au Polygone d’essai pour systèmes aériens autonomes de Pendleton (Pendleton UAS Range) situé en Oregon, aux Etats-Unis. Ce premier vol, d’une durée de 53s, a été entièrement réalisé en pilotage automatique et le véhicule a effectué un second vol le lendemain. « Aujourd’hui, nous célébrons un grand accomplissement en matière d’innovation...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.