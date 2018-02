Côte d’Ivoire/International/ Un soutien mondial pour répondre à la crise mondiale de l’apprentissage (Communiqué)

Les Présidents Macron et Macky Sall aux côtés de la patronne du PME, lors d'une conférence de presse

Abidjan, 03 fev (AIP) – Dix chefs d’État en exercice et trois anciens, et plus de 60 ministres se sont réunis lors de la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), à Dakar, au Sénégal, en faisant l’événement de financement de l’éducation du plus haut niveau jamais organisé. Cet événement, co-animé par le Président Macky Sall de la République du Sénégal et le Président Emmanuel Macron de la République française, est une première, rapporte, samedi, l’Organisation de la presse africaine (APO). La conférence de financement de l’éducation innove en effet en étant co-présidée par le dirigeant d’un pays du G7 et le président d’un pays en développement. Plus de 1 200 personnes ont participé, notamment des responsables...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.