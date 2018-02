Côte d’Ivoire/International/ Un journaliste sommé de ne plus faire de reportage sur une province du Burundi (RSF)

Abidjan, 09 fev (AIP) – Des responsables administratifs et sécuritaires de Ruyigi ont menacé Jean-Claude Nshimirimana, journaliste à la radio privée Isanganiro, de poursuites judiciaires pour trouble à l’ordre public et de 12 mois d’emprisonnement s’il publiait d’autres informations relatives à cette province de l’Est du Burundi. Dans un communiqué de presse publié jeudi, Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités de laisser le journaliste exercer librement. Le correspondant local de la radio privée Isanganiro, Jean-Claude Nshimirimana, a été convoqué le 7 février par le gouverneur de Ruyigi, dans l’Est du Burundi, qui l’a sommé de ne plus publier d’informations relative à cette province sous peine d’être poursuivi pour trouble à l’ordre...

