Côte d’Ivoire/International/ Un atelier de responsabilisation des jeunes organisé au Kenya

Des participants à l'atelier de responsabilisation des jeunes tenu au Kenya en décembre 2017

Abidjan, 27 jan (AIP) – Un atelier sur la responsabilisation des jeunes intitulé «Talk Concert» a été organisé au CBD Memorial Park à Nairobi et à la Paroisse Surewerwa du lycée de garçons St. Francis Surewerwa à Kitale, au Kenya, pour sensibiliser davantage les jeunes à la valeur de la vie et à la réalisation de soi et encourager leur participation dans les activités quotidiennes renforçant les capacités individuelles. Selon un communiqué de presse de l’organisation internationale pour la paix, Culture Céleste, Paix Mondiale et restauration de la Lumière (HWPL) affiliée à ECOSOC des Nations Unies, 275 jeunes de diverses sections de l’équipe des Experts en Leadership au Kenya ont assisté à cet atelier organisé il y a quelques semaines. Ils ont partagé...

