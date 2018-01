Côte d’Ivoire/International/ Pour 2018, le patron de Facebook promet de réparer le réseau social

Mark Zuckerberg, PDG de Facebook

Abidjan, 06 jan (AIP) – Dans un message publié jeudi à l’occasion du Nouvel an, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook reconnaît que son entreprise a du mal à « faire respecter ses règles d’utilisation et à empêcher les mauvais usages », et promet d’y apporter une réparation. Le fondateur du plus grand réseau social au monde se lance, chaque année, un défi. Et celui de 2018 s’annonce plus compliqué que de lire 25 livres ou visiter chaque Etat américain, explique Mark Zuckerberg . Le patron et fondateur de Facebook promet donc de « réparer » le réseau social, dans le collimateur pour sa difficulté à lutter contre les propos haineux et les « fake news ». « Le monde se sent inquiet...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.