Côte d’Ivoire/International/ Les principales chaînes privées bloquées​ au Kenya, déplore RSF

"Personne ne devrait pouvoir empêcher un journaliste de s'exprimer", selon une affiche de RSF (Archives)

Abidjan, 03 fev (AIP) – Quatre chaînes de télévision et plusieurs radios qui avaient défié l’interdiction de retransmettre l’investiture symbolique de l’opposant Raila Odinga en tant que président ont été bloquées par les autorités kényanes, déplore Reporters sans frontières (RSF). Dans un communiqué de presse publié jeudi, RSF dénonce une violation du droit à l’information et demande au gouvernement du Kenya d’autoriser ces chaînes à transmettre de nouveau. L’Autorité des communications kényane a bloqué la diffusion de quatre chaînes de télévision privées – Citizen TV, Inooro TV, NTV, et KTN News – et d’une dizaine de radios qui assuraient la transmission de la prestation de serment du chef de l’opposition. Raila Odinga qui ne reconnaît...

