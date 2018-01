Côte d’Ivoire/International/ Les élections communales maintenues au 04 février en Guinée (CENI)

La CENI annonce le maintien des élections communales le 04 février 2018, en Guinée

Abidjan, 05 jan (AIP) – La date du 04 février 2018 est maintenue pour la tenue des élections communales en Guinée, annonce le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Francis Nkpa Koulémou. Lors d’un point presse animé, jeudi à Conakry, le porte-parole de la CENI a fait savoir que 1.318 dossiers de candidatures ont été reçus pour les 342 Communes Urbaines (CU) et Rurales (CR) du pays. Selon l’Agence guinéenne de presse (AGP), M. Koulémou a précisé, toujours au nombre des statistiques, 30.003 conseillers dont 7.166 femmes, 1.127 partis politiques, 102 candidatures indépendantes et 108 coalitions de partis politiques. Il a également indiqué, qu’à cette date, les cartes d’électeurs sont imprimées, acheminées et même conditionnées...

