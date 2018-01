Côte d’Ivoire/International/ Les avocats de Trump demandent la non-publication d’un livre polémique sur leur client

Le président américain Donald Trump, le 4 janvier 2018 (AFP)

Abidjan, 05 jan (AIP) – Les avocats du président des Etats-Unis, Donald Trump, ont demandé jeudi la non-publication d’un livre polémique sur les coulisses de la Maison Blanche. Intitulé « Fire and Fury : Inside The Trump White House » (Le Feu et la Fureur : dans la Maison Blanche de Trump), ce livre doit sortir le 9 janvier aux Etats-Unis. Le chroniqueur, Michael Wolff, un journaliste de 64 ans, y raconte les coulisses de la première année au pouvoir de Donald Trump, marquée par une forme de chaos permanent. Dans la soirée du 8 novembre 2016, lorsque Donald Trump remporte la présidentielle, il « ressemble à un type qui vient de croiser un fantôme », écrit Michael Wolff. Jusqu’au dernier moment, il ne pensait pas l’emporter,...

