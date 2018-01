Côte d’Ivoire/International/ Le ministère français de la Justice veut installer un téléphone dans chaque cellule de prison

Un couloir de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), le 14 décembre 2017 (Photo AFP)

Abidjan, 02 jan (AIP) – La direction de l’administration pénitentiaire de France a confirmé mardi, que le ministère de la Justice veut installer progressivement un téléphone dans chaque cellule de prison. Toutefois, les détenus des 178 prisons françaises ne pourront appeler que les numéros autorisés par l’administration ou un juge. La mesure ne concerne pas les quartiers disciplinaires et un appel d’offres a été lancé pour équiper près de 50 000 cellules, rapporte le site francetvinfo.fr. Il s’agit pour l’administration pénitentiaire d’être plus efficace sur le brouillage des téléphones portables et ainsi mieux gérer les trafics. La présente annonce survient après une expérimentation menée depuis 2016 au sein de la prison de Montmédy (Meuse)....

