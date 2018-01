Côte d’Ivoire/International/ Le magazine Jeune Afrique fait peau neuve (Communiqué)

La nouvelle formule de l'hebdomadaire Jeune Afrique qui sort le lundi 22 janvier 2018, consacre sa Une à la famille Houphouët

Abidjan, 21 jan (AIP) – L’hebdomadaire Jeune Afrique, qui souffle cette année sa 58ème bougie, fait peau neuve en lançant, lundi, une nouvelle formule. « L’Afrique change et évolue. Jeune Afrique aussi », entame un communiqué de presse du magazine africain transmis dimanche à l’AIP. La nouvelle formule vient avec une promesse forte faite à ses lecteurs, « bien s’informer pour mieux décider ». Le premier numéro de cette nouvelle formule consacre sa Une à une enquête exclusive sur la famille Houphouët. Avec un nouveau logo, des sections politique et économie étoffées, une place plus importante dévolue à l’investigation, aux informations exclusives et à l’expression d’opinions et de débats, Jeune Afrique fait sa mue. L’objectif est de faire la part...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.