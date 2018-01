Côte d’Ivoire/International/ Le Burkina Faso abrite une conférence pour le renforcement du secteur privé dans la gouvernance démocratique en Afrique

Le Burkina Faso accueille la conférence « Gouvernance, Démocratie et Affaires », à Ouagadougou (Les 16 et 17 janvier 2018)

Abidjan, 17 jan (AIP) – Le Burkina Faso est l’hôte de la première réunion panafricaine pour le renforcement de la gouvernance démocratique et du climat des affaires sur le continent qui se tient mardi et mercredi sur le thème « Gouvernance, Démocratie et Affaires ». Le Mouvement Mondial pour la Démocratie, le Centre pour l’Entreprise Privée Internationale (CIPE) et U.S. Chamber of Commerce, Africa Business Center (ABC) ont lancé conjointement et en partenariat avec le Gouvernement du Burkina Faso, une initiative qui vise à impliquer le secteur privé des pays africains dans la gouvernance démocratique, à travers un dialogue entre les entreprises, la société civile et les décideurs. Lors de la session inaugurale, à Ouagadougou, le Président du Burkina Faso...

