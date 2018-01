Côte d’Ivoire/International/ L’actrice australienne Cate Blanchett présidera le jury du 71ème festival de Cannes

Cate Blanchett est la 12e femme à se voir confier la présidence du jury à Cannes

Abidjan, 04 jan (AIP) – L’actrice australienne Cate Blanchett va présider le jury du 71ème festival de Cannes, devenant ainsi la 12ème femme à occuper cette fonction. Ce jury est notamment chargé de décerner la Palme d’or, ont annoncé les organisateurs du festival de cinéma, jeudi. L’Australienne a notamment pris la parole à de nombreuses reprises au sujet du harcèlement et des agressions sexuels dans l’industrie du cinéma. Si les autres jurés ne sont pas encore connus, Pierre Lescure, le président du festival de Cannes, et Thierry Frémaux, son délégué général, se réjouissent, dans un communiqué, d’avoir confié la présidence du jury à « une artiste rare et singulière dont le talent et les convictions irriguent les écrans de...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.