Côte d’Ivoire/International/ ITFC et Afreximbank s’associent pour soutenir le commerce africain

ITFC et Afreximbank s'associent pour soutenir le commerce africain avec des accords de partenariat Murabaha

Abidjan, 24 dec (AIP) – La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), ont signé deux accord Murabaha, l’un à 100 millions de dollars et l’autre à 50 millions d’euros, en vue de faciliter et de financer les exportations entre les pays Africains, ainsi qu’entre l’Afrique et le reste du monde. Les accords ont été signés par Ing. Hani Salem Sonbol, directeur général de l’ITFC, et M. Amr Kamel, vice-président exécutif pour le développement des affaires et pour les services bancaires aux entreprises de l’Afreximbank, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la tenue du Forum afro-arabe sur le...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.