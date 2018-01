Côte d’Ivoire/International/ HWPL signe un protocole d’accord sur l’éducation à la paix avec la CHED

Le président Lee de HWPL et le commissaire Adamat de CHED, après la signature de l'accord (Le 23/01/2018 à Manille)

Abidjan, 27 jan (AIP) – La Commission de l’enseignement supérieur (CHED) du gouvernement philippin a signé un mémorandum d’accord sur l’éducation à la paix avec une organisation internationale pour la paix, Culture Céleste, Paix Mondiale et restauration de la Lumière (HWPL), affiliée à ECOSOC des Nations Unies. La cérémonie d’accord, tenue au siège de la CHED à Quezon City, à Manille (Philippines), le 23 janvier, a désigné les dispositions d’une éducation pratique pour la mise en œuvre de la paix et une culture de paix aux jeunes qui sont le sujet du futur pour prévenir les conflits et parvenir à la paix aux Philippines et dans le globe. Selon un communiqué de presse de HWPL transmis à l’AIP, CHED fournit à divers programmes de bourses...

