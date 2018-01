Côte d’Ivoire/International/ Gallimard suspend son projet controversé de publication des pamphlets antisémites de Céline

Des documents sur l'écrivain Louis-Ferdinand Céline sont exposés par la maison d'édition Drouot, le 17 juin 2011, à Paris (AFP)

Abidjan, 11 jan (AIP) – La maison d’édition Gallimard a annoncé, jeudi, la suspension de son projet polémique de publier les pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline. « Au nom de ma liberté d’éditeur et de ma sensibilité à mon époque, je suspends ce projet, jugeant que les conditions méthodologiques et mémorielles ne sont pas réunies pour l’envisager sereinement », a indiqué Antoine Gallimard. « Les conditions méthodologiques et mémorielles ne sont pas réunies pour l’envisager sereinement », estime Antoine Gallimard, qui avait dénoncé, il y a quelques jours, un procès d’intention. En décembre, la possible réédition de Bagatelles pour un massacre, de L’Ecole des cadavres et des Beaux...

