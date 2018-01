La ministre Jacqueline Gourault a rencontré MM. Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, à Ajaccio, le 5 janvier 2018 (AFP)

Abidjan, 06 jan (AIP) – Il n’est « pas envisageable » que le corse devienne une langue co-officielle avec le français, a déclaré, vendredi, Jacqueline Gourault, la « Madame Corse » du Gouvernement de la République française. Mme Gourault rencontrait à Ajaccio, MM. Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, les deux dirigeants nationalistes corses. « La langue de la République française est le français », a insisté la ministre devant Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Ceux-ci avaient pourtant salué, un peu plus tôt, un « déblocage » dans les discussions sur l’avenir de l’île de Beauté, après cette première rencontre. Les deux dirigeants nationalistes seront reçus par le Premier...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.