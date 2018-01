Côte d’Ivoire/International/ Football: Le brésilien Coutinho quitte Liverpool pour Barcelone

Philippe Coutinho évoluera désormais sous les couleurs du FC Barcelone

Abidjan, 07 jan (AIP)- Philippe Coutinho, l’international brésilien de Liverpool, club de première league anglaise, a opté pour le Football Club de Barcelone, dans le cadre du Mercato hivernal au niveau de l’Union des fédérations européennes association (UEFA). Le montant du transfert, selon la presse, est estimé à 160 millions d’Euros (soit plus de 105 milliards de francs CFA) déboursés par le club catalan pour s’attacher les services du brésilien qui, de surcroit, devient le troisième joueur le plus cher de l’histoire derrière Neymar (222 millions d’Euros) et Kylian M’Bappé (180 millions d’Euros). Le Barça précise, dans son communiqué que Coutinho était attendu incessamment dans la cité catalane, pour signer un contrat de cinq ans et demi avec le club...

