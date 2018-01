Côte d’Ivoire/International/ Emirates signe un accord pour l’acquisition de 36 A380 supplémentaires (Communiqué)

MM. Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum et John Leahy (Dubaï, le 18/01/2018)

Abidjan, 19 jan (AIP) – La compagnie aérienne Emirates a signé jeudi, un protocole d’accord portant sur l’acquisition de 36 A380 supplémentaires pour un montant total de 16 milliards de dollars au prix catalogue et dont la livraison est prévue à partir de 2020. Cet accord qui vient étendre la flotte d’Emirates a été signé par S.A. Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman et Chief Executive d’Emirates Airline and Group, et John Leahy, Chief Operating Officer Customers d’Airbus Commercial Aircraft, au siège de la compagnie aérienne à Dubaï, rapporte un communiqué de presse. Depuis 2008, l’A380 a été au cœur de la croissance et du succès d’Emirates. Cette nouvelle commande vient réitérer l’engagement des deux entreprises à poursuivre leur collaboration...

