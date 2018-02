Côte d’Ivoire/International/ Des jeunes de la CEDEAO formés sur les compétences techniques et professionnelles

Des stagiaires en compagnie de deux volontaires du CDJS-CEDEAO (Ziniaré, le 07/02/2018)

Abidjan, 09 fev (AIP) – Soixante-quatre jeunes Ouest-africains ont reçu mercredi à Ziniaré, au Burkina Faso, leurs attestations à l’issue d’une session de formation de 30 jours organisée par le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CDJS/CEDEAO) basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. La cérémonie, présidée par le directeur de cabinet du ministre burkinabè de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion professionnelles, Traoré Issouf, a eu pour cadre le Centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré (CFPR-Z), en présence de nombreuses personnalités dont le directeur du CDJS/CEDEAO, Francis Chuks Njoaguani, représentant les plus hautes autorités de la Commission de...

