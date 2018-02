Côte d’Ivoire/Inter/ SIA 2018 : La préservation de la forêt, un engagement vital pour le groupe SIFCA (Henriette Billon)

Un couple de visiteurs français s'émerveille devant le stand SIFCA au SIA (Paris, le 24/02/2018)

(Envoyée spéciale : Coulibaly Maryam)

Paris (France), 24 fev (AIP) – Pour sa 4ème participation au Salon international de l’agriculture de Paris (SIA), SIFCA a décidé de montrer l’importance de la forêt, affirme Mme Henriette Gomis Billon, directeur du développement durable et de la communication du plus grand groupe agro-industriel de Côte d’Ivoire.

« C’est un choix vital ! », a indiqué Mme Billon, samedi, lors d’un entretien avec l’AIP relativement à l’érection d’un stand présentant une forêt tropicale ivoirienne en miniature.

Selon le directeur du développement durable et de la communication de SIFCA, au regard du thème SIA 2018 qui est « Agriculture : une aventure collective », il s’agit pour le groupe de montrer au grand public et à l’institutionnel français l’importance que la Côte d’Ivoire accorde à sa forêt et à sa préservation.

L’objectif de l’entreprise agro-industrielle est également de souligner l’importance qu’elle accorde à la forêt ouest-africaine, à travers sa politique « Zéro déforestation ».

« La forêt, c’est notre collectif à tous et sans forêt, demain, le groupe SIFCA cessera d’exister parce que nous ne pourrons plus cultiver. Nous sommes des agriculteurs. (…) Nous avons un écosystème de plantation villageoise à 70% qui fournit notre production et si on n’a plus de forêt, on a tous les effets pervers de la déforestation, c’est-à-dire la désertification, la pauvreté, les grandes chaleurs, etc. », observe Mme Billon.

Aussi, sur le stand « original » dressé par le groupe, autour de la forêt tropicale en miniature, sont présentés ou exposés les usages et les dérivés de cet écosystème. Les usages culturels (masques, balafon, awalé faits avec du bois local), médicinaux (médicaments traditionnels), sanitaires (santé), économiques à travers les activités du groupe (hévéa, huile de palme directement issus des forêts ouest-africaines) mais aussi les usages alimentaires (dégustation de produits issus des forêts ivoiriennes).

Par ailleurs, le groupe, en partenariat avec l’Université Felix Houphouët-Boigny d’Abidjan, alerte sur des espèces de la faune et de la flore menacées du fait de l’action humaine sur la nature, par le truchement de l’enseignant-chercheur, Prof Kouassi Edouard.

Le groupe SIFCA est présent au SIA 2018 pour accompagner le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, son partenaire institutionnel, a tenu à préciser Mme Henriette Billon.

