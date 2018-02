Côte d’Ivoire/Inter/ Des journalistes tunisiens protestent contre les exactions policières

La police tunisienne sur les lieux de l'attaque au couteau du 1er novembre 2017 (archive)

Abidjan, 03 fev (AIP)- Une centaine de journalistes tunisiens, arborant tous des brassards rouges, ont observé vendredi un sit-in « de colère », à l’appel de leur syndicat, pour protester contre des menaces et exactions policières après une série d’incidents à l’endroit de journalistes tunisiens et étrangers. « Notre crainte en tant que syndicat, c’est qu’il y ait une politique d’État pour ramener la presse en arrière. Ils veulent créer une presse aux ordres, une presse qui fasse ce qu’ils veulent », a déclaré Néji Bghouri, président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT). Les manifestants réagissaient à une série d’interpellations de journalistes tunisiens et étrangers, à des menaces...

